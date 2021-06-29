Бывший полузащитник «Зенита» Хомуха не поддержал увольнение Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал информации о том, что сине-бело-голубые могут расстаться с главным тренером Сергеем Семаком ради наставника сборной Швейцарии Владимира Петковича.

«Я так понимаю, что руководство «Зенита» исходит из того, что команда неубедительно выглядела в еврокубках в прошлом сезоне, и поэтому Петковичу было сделано такое предложение. Но три года подряд становиться чемпионами и убирать человека, который команду к этому достижению привел, на мой взгляд, не совсем правильно», - приводит слова Хомухи «Газета.Ru».

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» дважды подряд занимал последнее место на групповой стадии Лиги чемпионов. Петкович, в свою очередь, накануне вывел сборную Швейцарии в четвертьфинал Евро-2020, пройдя по пенальти чемпионов мира команду Франции.