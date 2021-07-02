«Спартак» готов заплатить семь с половиной миллионов евро за Жоау Мариу

Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

Как сообщает издание Record, красно-белые готовы заплатить за 28-летнего португальца семь с половиной миллионов евро. Минувший сезон Мариу провел в лиссабонском «Спортинге» на правах аренды. В его активе 34 матча, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт хавбека с «Интером» истекает в 2022 году. Сам Жоау рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, что португалец выступал за московский «Локомотив» в сезоне-2019/2020.