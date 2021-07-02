ПСЖ сделал выгодное предложение Месси

«Пари Сен-Жермен» намерен воспользоваться неопределенностью в отношениях между Лионелем Месси и каталонской «Барселоной» - контракт аргентинца истек 30 июня, он находится в статусе свободного агента, но ведет переговоры о продлении сотрудничества с сине-гранатовыми. ПСЖ хочет вмешаться в ситуацию и заманить Месси в свой состав, сообщает AS.

По словам источника, ПСЖ уже связался с Месси и сделал ему выгодное с финансовой точки зрения предложение. Парижане готовы платить Лайонелу больше, чем предлагает Барселона.

Напомним, Месси сейчас выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки. На стадии 1/4 финала аргентинцы встретятся со сборной Эквадора.