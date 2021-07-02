В российском футболе будет введен потолок зарплат

Заместитель председатель Правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту страны усовершенствовать процесс формирования национальных сборных за счет разработки прозрачных и открытых критериев отбора спортсменов. Критерии будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства спорта и спортивных федераций.

До середины июля Министерство спорта вместе со спортивными федерациями и профессиональными лигами должно внести предложения об установлении «потолка» заработной платы спортсменов. Также департамент разработает предложения по оптимизации количества легионеров в российских командах и требований к ним.

К августу 2021 года Минспорта внесет в Правительство концепцию цифровой платформы для российского спорта, включая цифровые профили спортсменов. Платформа станет единой информационной системой для всех спортивных федераций России, повысит прозрачность и отслеживаемость результатов и выявление талантливых спортсменов.