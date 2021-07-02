Гендиректор «Спартака»: Цель команды - чемпионство

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал цели красно-белых на предстоящий сезон РПЛ.

«Я бы здесь разделил: цель у нас всегда одна — чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом и на которую производятся расчёты — второе место и зона Лиги чемпионов. Но, повторюсь, цель — чемпионство», — цитирует Мележикова Sport24.

При новом наставнике Руе Витории «Спартак» пока не одержал ни одной победы в товарищеских матчах. Москвичи проиграли «Нефтчи» (1:2) и сыграли вничью с «Браво» (2:2). 5 июля красно-белые на сборах сыграют с хорватским «Шибеником».