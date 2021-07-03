Роман Тюрешков: Контракт с Глушаковым будет больше, чем на год

5 июля футбольный клуб «Химки» объявит о подписании нового контракта с бывшим полузащитником сборной России Денисом Глушаковым. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Глушакову 34 года, он играет за «Химки» с октября 2020 года. Срок его договора с подмосковным клубом истек 30 июня. В сезоне 2020/21 полузащитник провел 17 матчей в различных турнирах, забив три гола и отдав одну голевую передачу.

«В понедельник подпишем и объявим. Контракт будет сроком более одного года», - сказал Терюшков.