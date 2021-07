УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего автора гола в четвертьфинале Евро (видео)

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего автора гола в четвертьфинале Евро-2020.

В список номинантов попали футболисты сборной Италии Лоренцо Инсинье и Николо Барелла, а также нападающий Дании Каспер Дольберг и форвард Чехии Патрик Шик.

Голы Инсинье и Бареллы помогли Италии победить Бельгию (2:1), Дольберг стал автором победного мяча в игре с Чехией (2:1), где также отличился мячом Шик.

