Максим Деменко: Руководители «Зенита» хотят большего в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко рассказал, какие цели «Зенит» ставит перед собой в еврокубках.

«Я думаю, что руководители гораздо большего хотят в Лиге чемпионов. Другое дело, что у Сергея Богдановича не получается в какой-то степени, и это не только у него, но и вообще в «Зените» в целом. Если взять все Лиги чемпионов, то команда максимум проходила до 1/8 финала за последние годы, если я не ошибаюсь. Поэтому здесь они будут искать футболистов, которые, как минимум, должны будут выходить из группы», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Напомним, последний раз сине-бело-голубые выходили в плей-офф Лиги чемпионов в 2016 году, когда по сумме двух матчей проиграли в 1/8 финала португальской «Бенфике» (0:1, 1:2).