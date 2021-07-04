СМИ: «Динамо» приобретет Бальбуэну и выкупит Варелу

По информации издания «Спорт-Экспресс», московское «Динамо» в ближайшее время пополнит состав парагвайским защитником Фабианом Бальбуэной и выкупит у «Копенгагена» уругвайца Гильерму Варелу.

28-летний уругваец обойдет бело-голубым в 1,5 млн евро,

В прошлом сезоне Варела, выступая за «Динамо» на правах аренды, принял участие в 19 матчах, в которых не отличился результативными действиями

Бальбуэна последние три года выступал за «Вест Хэм», который не стал продлевать контракт со своим игроком. 29-летний защитник провел за английский клуб 63 игры, в которых забил три гола.