Дмитрий Свищев: Мы не злорадствуем, а радуемся успехам украинских футболистов

Член Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев высказал свое мнение о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

«Да, сборная Украины действительно прошла дальше, чем российская команда, но ничего страшного в этом нет. Есть огромное количество видов спорта, где, например, украинских спортсменов и близко в лидерах нет. Мы не злорадствуем, наоборот, радуемся за успехи наших соседей. Как и радуемся успехам датчан, англичан… Расстраиваемся исключительно из-за своих неуспехов», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 впервые дошла до четвертьфинала, тогда как российские футболисты не вышли из группы.