Роман Терюшков: Помимо Ари у нас есть другие кандидаты

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе к форварду Ари и будущему голкипера Ильи Лантратова.

«Мы рассматривали Ари как потенциального игрока «Химок», но у нас достаточно игроков в шорт-листе на эту позицию. В этом не было никакой конкретики, и мы не углублялись в вопрос этого перехода. Это не было главной целью нашего клуба.

К Лантратову проявляет интерес не только ЦСКА, но и ряд клубов из первой восьмерки. У нас нет конкретных договоренностей с ЦСКА, и окно скоро закрывается. Если будет окончательное предложение, мы его обсудим с армейцами. Это выглядит многообещающе, но мы будем развивать предложенные условия», - прокомментировал Терюшков в интервью Чемпионат.com.