Олег Матыцин: Вопрос о лимите на легионеров надо рассматривать в комплексе

- Надо рассматривать вопрос о лимите на легионеров в комплексе, единичное решение не даст необходимого эффекта. Вопрос в организации системы работы, подготовке кадров, оплате деятельности наших футболистов, лимите на легионеров, работе системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами.

Это целый пласт вопросов, и он требует комплексного подхода. Нужно провести серьезный анализ деятельности совместно с РФС и на основании поручений, которые дал председатель правительства, подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России, - передает слова Матыцина ТАСС.

Также Матыцин сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с руководством РФС: «Не на этой неделе. Скорее всего, на следующей».

Напомним, что сборная России на чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее, четвертое место в таблице группы В.