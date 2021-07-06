Валерий Баринов: Первый иностранец, который согласится возглавить сборную, придет заработать денег

Народный артист Валерий Баринов поделился мнением о том, кто может возглавить сборную России в случае отставки нынешнего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

- Первый иностранец, который согласится присоединиться к нашей команде, не приедет повышать уровень футбола. Он придет зарабатывать деньги. Что знает Виллаш-Боаш? Он потерпел неудачу с нами! Что он будет делать? - цитирует Баринова «СЭ».

Баринов также поддержал кандидатуру Юрия Семина на пост главного тренера сборной России:

- Я всегда буду на стороне Юрия Павловича. Даже когда он неправ. Не думаю, что он возьмется за сборную. Но я бы хотел увидеть его в действии. Если Юрий Павлович согласится, я буду его всячески поддерживать. Он единственный тренер, при котором сборная ни разу не проигрывала. Я хотел бы. Но нужно выяснить, чего хочет сам тренер.