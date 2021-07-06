Набиуллин стал игроком «Химок»

Подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с защитником Эльмиром Набиуллиным. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Набиуллину 26 лет, с 2019 по 2021 год он играл за «Сочи». В прошлом сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу и получив одну желтую карточку. Летом защитник покинул клуб из Краснодарского края после истечения срока контракта.

«Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года. Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже усилили состав», - сказал Терюшков.