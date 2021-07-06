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06 июля 16:18
автор: Александр Бойченко

Набиуллин стал игроком «Химок»

Защитник выступал за «Сочи» с 2019 по 2021 год, летом он покинул клуб после истечения срока контракта.

Подмосковный футбольный клуб «Химки» подписал контракт с защитником Эльмиром Набиуллиным. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Набиуллину 26 лет, с 2019 по 2021 год он играл за «Сочи». В прошлом сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу и получив одну желтую карточку. Летом защитник покинул клуб из Краснодарского края после истечения срока контракта.

«Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года. Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже усилили состав», - сказал Терюшков.

источник: ТАСС
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