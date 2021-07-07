Рибалта - об уходе из «Зенита»: Я получил важное для меня предложение

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о причинах своего ухода из петербургского клуба.

«Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб.

Я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму». И я решил что-то изменить в своей жизни», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что Рибалта проработал в «Зените» с 2018 по 2021 год.

Он начал профессиональную карьеру в «Торино», где работал скаутом. Затем перешел на аналогичную должность в «Милане», потом стал главным скаутом итальянской «Новары».