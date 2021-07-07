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07 июля 12:27
автор: Степан Шереметьев

Рибалта - об уходе из «Зенита»: Я получил важное для меня предложение

Функционер стал управляющим директором итальянской «Пармы».

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о причинах своего ухода из петербургского клуба.

«Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб.

Я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму». И я решил что-то изменить в своей жизни», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что Рибалта проработал в «Зените» с 2018 по 2021 год.

Он начал профессиональную карьеру в «Торино», где работал скаутом. Затем перешел на аналогичную должность в «Милане», потом стал главным скаутом итальянской «Новары».

В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».

источник: Sport24.ru
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