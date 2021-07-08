Татьяна Тарасова: У руля сборной России должен быть отечественный тренер

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу возможного преемника Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу.

«Это вопрос к РФС. Это их решение. Но я считаю, что у руля сборной должен быть отечественный тренер», — приводит «Спорт-Экспресс» слова специалиста.

Напомним, что под руководством Черчесова российская сборная приняла участие в ЧМ-2018 (1/4 финала) и чемпионата Европы-2020 (не вышла из группы).

Решение о расторжение контракта со пециалистом было озвучено 8 июля президентом РФС Александром Дюковым.