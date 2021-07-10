Футбольная ассоциация Англии оштрафована за действия болельщика против вратаря сборной Дании

УЕФА наложил штраф размером 30 тысяч евро на Футбольную ассоциации Англии за то, что болельщик светил лазерной указкой в лицо вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю, когда тот готовился отбивать пенальти, сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что Шмейхель отразил удар капитана сборной Англии Гарри Кейна с одиннадцатиметровой отметки, но тот успел сыграть на добивании и забил победный мяч в пустые ворота.

В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на арене «Уэмбли».