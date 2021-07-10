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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
10 июля 14:33
автор: Максим Скороходов

Футбольная ассоциация Англии оштрафована за действия болельщика против вратаря сборной Дании

Фанат использовал лазерную указку, когда вратарь готовился отбить пенальти Кейна.

УЕФА наложил штраф размером 30 тысяч евро на Футбольную ассоциации Англии за то, что болельщик светил лазерной указкой в лицо вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю, когда тот готовился отбивать пенальти, сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что Шмейхель отразил удар капитана сборной Англии Гарри Кейна с одиннадцатиметровой отметки, но тот успел сыграть на добивании и забил победный мяч в пустые ворота.

В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на арене «Уэмбли».

источник: UEFA (УЕФА)
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