Слуцкий - о судействе Пустовойтовой: Мне нравится ее стиль, не прерывала игру свистками

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил уровень судейства Анастасии Пустовойтовой в качестве главного рефери в матче с «Химками» (1:0) на предсезонном турнире.

«Пустовойтова - качественный арбитр, на женском уровне она судила абсолютно все, что только можно. Мне очень нравится ее стиль, что она достаточно много позволяла бороться и не выбивала игру беспрерывными свистками. Она большая молодец», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что в розыгрыше принимают участие «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки». Завтра, 11 июля, состоится встреча «Спартака» и «Сочи». Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».