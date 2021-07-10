В контракте Глушакова нет пункта, позволяющего футболисту покинуть «Химки» бесплатно

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию, что в новом контракте хавбека Дениса Глушакова есть опция, которая позволит футболисту уйти бесплатно, если по нему поступит предложение от другого клуба, которое будет ему интересно.

«Я про этот пункт в контракте Глушакова ничего не знаю. У каждого нашего игрока в контракте прописаны отступные. Если поступит предложение по нему - мы обязательно рассмотрим», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, что ранее 34-летний Глушаков продлил соглашение с подмосковной командой до конца сезона-2023/24.

Россиянин выступает за «Химки» с октября 2020 года. В минувшем сезоне Денис провел за команду 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. По итогам чемпионата России клуб финишировал на восьмом месте, набрав 45 очков.