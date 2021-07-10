Пустовойтова - о работе на матче «Рубин» - «Химки»: Это назначение как еще один шаг в профессии

Арбитр Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями после матча «Рубин» - «Химки» (1:0), на котором она была главным судьей. Встреча проходила в рамках турнира «Кубок Матч Премьер».

«Честно, было волнительно, потому что это два клуба премьер-лиги. Естественно, восприняли это назначение как еще один шаг в нашей нелегкой профессии. Тот фактор, что турнир с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), с одной стороны, немного вселил уверенности, с другой стороны, у нас был настрой «Нам VAR не нужен, мы справимся». Конечно, любой матч для нас является еще одним вызовом, который готовы пройти, потому что это наша любимая работа», - приводит слова Пустовойтовой ТАСС.

Напомним, что матч российской премьер-лиги в качестве главного арбитра еще не обслуживала женщина.

Новый сезон в России стартует 17 июля матчем за Суперкубок страны между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Калининграде.