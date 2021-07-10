«Это фантастика». Саутгейт - о поддержке от Елизаветы II перед финалом Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на слова поддержки от королевы Великобритании Елизаветы II перед матчем с Италией в финале чемпионата Европы-2020.

«Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде. Признание игроков и всего штаба говорит, что мы на правильном пути.

Сейчас после тренировки на нашей базе люди со всех близлежащих городков вышли, чтобы встать вдоль дорог и поддержать нас. Так ты можешь понять, что происходит за пределами «пузыря», в котором мы находились. Завтра мы хотим только победить и принести всем нам трофей», - приводит слова специалиста Mirror.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).