Дмитрий Губерниев: Готов комментировать биатлон со Слуцким, за это мы бы вдвоем руководили „Рубином“

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого поработать с ним в паре.

«Я с огромным уважением отношусь к Слуцкому, он молодец, любит биатлон: мы с ним много об этом говорили. Не сомневаюсь, он подготовит отличный биатлонный комментарий. Конечно, я ничего у него не попрошу взамен. Единственное - на матчах РПЛ мы бы вместе с ним поруководили «Рубином», это тоже можно делать вдвоем. Думаю, я пригожусь ему в этом амплуа. Один репортаж - одна игра», - приводит Sport24 слова журналиста.

Добавим, что Губерниев комментирует биатлонные трансляции с 2001 года. Слуцкий работал на матче-открытии чемпионата Европы между командами Италии и Турции.