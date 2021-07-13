Фьюри поддержал сборную Англии после поражения в финале Евро-2020

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к сборной Англии после поражения от Италии (1:1, 2:3 - по пенальти) в финале чемпионата Европы-2020.

«Футбол - это не только трофеи и длительное ожидание. Это не только забитые и незабитые голы. Это путь, который мы проходим от корней к вершине. Это друзья, которых мы заводим. Это люди, которых мы олицетворяем и с которыми стоим бок о бок, когда наступают тяжелые времена. Это значит быть едиными. Футбол - это семья, общность, единство и дом», - написал Фьюри в своем «Инстаграме».

Англия упустила возможность впервые победить на европейском первенстве. Последний крупный турнир родоначальники футбола выигрывали в 1966 году, это был чемпионат мира.