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13 июля 08:20
автор: Степан Шереметьев

Кьеллини посвятил победу сборной Италии на чемпионате Европы-2020 умершему Астори (видео)

Защитник скончался 4 марта 2018 года из-за проблем с сердцем.

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини выступил с речью в Квиринале в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.

«Мы хотели бы посвятить победу вам и миллионам итальянцев в мире, которые никогда не заставляли нас чувствовать себя одинокими, сопровождая нас в любом путешествии. Мы также посвящаем эту победу Давиде Астори, мы хотели бы, чтобы он был здесь с нами, он всегда присутствует в мыслях и сердцах тех, кто его встречал», - приводит слова Кьеллини Football Italia.

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Публикация от Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini)

Напомним, что в финале Евро-2020 Италия оказалась сильнее Англии (1:1, 3:2 по пен.). «Скуадра Адзурра» завоевала трофей во второй раз в истории, предыдущая победа датирована 1968-м годом.

Астори скончался в марте 2018 года из-за проблем с сердцем. На момент смерти защитнику и капитану «Фиорентины» был 31 год.

источник: Football Italia
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