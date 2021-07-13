Кьеллини посвятил победу сборной Италии на чемпионате Европы-2020 умершему Астори (видео)

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини выступил с речью в Квиринале в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.

«Мы хотели бы посвятить победу вам и миллионам итальянцев в мире, которые никогда не заставляли нас чувствовать себя одинокими, сопровождая нас в любом путешествии. Мы также посвящаем эту победу Давиде Астори, мы хотели бы, чтобы он был здесь с нами, он всегда присутствует в мыслях и сердцах тех, кто его встречал», - приводит слова Кьеллини Football Italia.

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Напомним, что в финале Евро-2020 Италия оказалась сильнее Англии (1:1, 3:2 по пен.). «Скуадра Адзурра» завоевала трофей во второй раз в истории, предыдущая победа датирована 1968-м годом.