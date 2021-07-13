«Зенит» - о проекте реформы РПЛ: Каждый шаг должен быть взвешен и отражать общую позицию клубов

В «Зените» прокомментировали проекте реформы РПЛ, который предложил Российский футбольный союз.

«Всем очевидно, что российскому футболу нужны качественные реформы, мы понимаем, что это будет общее решение всех участников процесса как РФС, так и клубов. Как только подобный проект поступит в клубы, мы начнем его обсуждать и дорабатывать - каждый шаг должен быть взвешен и отражать общую позицию», - цитирует «Чемпионат» пресс-службу петербургского клуба.

Напомним, что согласно проекту РФС, клубы лиги разобьют по четырем корзинам, внутри которых каждая команда сыграет с каждой по два раза. После этого этапа очки будут делить пополам. На втором шесть лучших проведут еще десять туров. Остальные проводят девять туров. Две последних команды вылетают из РПЛ, еще две отправляются в стыки с ФНЛ.