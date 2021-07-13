Осака поддержала английских футболистов, которые подверглись расистским оскорблениям после Евро-2020

Японская теннисистка Наоми Осака высказала поддержку темнокожим игрокам сборной Англии, не реализовавшим пенальти в финале Евро-2020 против команды Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

Как сообщает «RT на русском», спортсменка опубликовала в своем твиттере снимок, на котором запечатлены Джейдон Санчо, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг (не бил пенальти), с дорисованными над их головами коронами. Футболисты подверглись оскорблениям в соцсетях из-за цвета кожи.

Напомним, что один из ударов англичан угодил в штангу, два других отразил вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма.