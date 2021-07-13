УЕФА возбудил дело против Футбольной ассоциации Англии после финала чемпионата Европы

УЕФА открыл дело против Футбольной ассоциации Англии за поведение болельщиков на финальном матче чемпионата Европы против команды Италии (1:1, пенальти 2:3).
Как сообщает пресс-служба союза, дисциплинарный орган УЕФА расследует несколько пунктов: вторжение болельщиков на поле «Уэмбли», зажигание файеров, поведение болельщиков во время исполнения гимна Италии, бросание фанатами предметов.
Кроме того, инспектор УЕФА проведет расследование событий с участием англичан, которые произошли на »Уэмбли» и вокруг стадиона.
источник: UEFA (УЕФА)