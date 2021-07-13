Владимир Дядюн: В «Химках» люди красиво говорят, хорошо обещают

Бывший нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал свой уход из подмосковного клуба.

«Я привык говорить о людях только хорошее. О «Химках» могу только сказать, что люди красиво говорят, хорошо обещают. Буду ли я играть в футбол? Однозначно, буду. Вопрос только — где: на футбольном поле или с сыном во дворе. Я знаю, что могу играть еще много лет и приносить пользу команде. Хочу реализовать свой потенциал до конца, хочу работать с порядочными людьми в коллективе», - приводит слова форварда Sport24.

Добавим, что 5 марта Дядюн был прооперирован. В конце мая «Химки» объявили о расставании с 32-летним нападающим.

Напомним, что в минувшем сезоне Владимир провел 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.