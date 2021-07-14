«Сочи» обыграл «Химки» в матче предсезонного турнира

В матче турнира «Кубок Матч Премьер» подмосковный клуб «Химки» уступил «Сочи».
Игра завершилась поражением хозяев со счетом 2:3.
В составе победителей голы забивали Родригао (13-я минута), Кирилл Заика (69) и Артур Юсупов (82). У химчан отличились Сенин Себай (63) и Камран Алиев (74).
Напомним, что в первом туре «Химки» уступили «Рубину» со счетом 1:0. «Сочи» проиграли «Спартаку» - 0:4.
Добавим, что сегодня красно-белые и казанский клуб проведут матч в Москве. Начало в 21:00 по московскому времени.