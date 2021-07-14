Леонид Федун: «Рубин» поддавался в матче со «Спартаком» и играл на расслабоне

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на победу подопечных над казанским «Рубином» (4:0) в предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер».
«Рубин» поддавался, через десять дней официальная игра. На расслабоне играл «Спартак»? Они», - приводит Sport24 слова владельца красно-белых.
«Спартак» стал победителем турнира перед последним туром, набрав шесть очков в двух матчах. На втором месте «Сочи», на третьем - «Рубин». У обеих команд по три очка. Последнюю строчку занимают «Химки» (0).
источник: Sport24.ru