РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что работу по поиску главного тренера сборной России планируется завершить до начала сезона РПЛ.

- Мы планируем завершить работу по поиску тренера и подписать контракт до начала чемпионата России, - приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, что 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти в плей-офф ЕВРО-2020, заняв последнее место в группе B.