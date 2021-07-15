ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Александр Дюков: Идеальная система - когда лимита на легионеров нет
15 июля 13:14
автор:
автор фото: РФС

Александр Дюков: Идеальная система - когда лимита на легионеров нет

Президент Российского футбольного союза заявил, что вопрос по лимиту находится в стадии обсуждения.

Глава РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

– Я противник лимита на легионеров. Мы лимит донастроили, и эта система более эффективна, чем предыдущая. Но любой лимит, как мы его не будем настраивать, изначально имеет недостатки, он ущербный. Идеальная система - когда лимита нет. Лимит действительно обсуждается с правительством, но сейчас давать комментарии преждевременно, – передает слова Дюкова «РИА Новости».

Напомним, что РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов – не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Министерству спорта России поставлена задача предоставить мнения и позиции лиг и федераций по вопросам лимита на легионеров и потолка зарплат в российских спортивных лигах: «Поставлена задача Минспорту в конкретные сроки предоставить мнения и позиции лиг и федераций. Мы все внимательно проанализируем и на основании данных, которые предоставит Минспорт, будем предлагать решения».

Добавим, что новый сезон стартует 17 июля матчем за Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Локомотив».

Сезон-2021/22 в российской премьер-лиге стартует 23 июля матчем между «Ростовом» и «Динамо».

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хамзат Чимаев узнал имя следующего соперникаПонтус Вернблум завершил игровую карьеруЦСКА поставил под угрозу трансфер Влашича в "Милан"Червиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одежду​Фабрегас — о русских в футболе. Таких слов не ожидал никто
Бердыев на отбор к ЧМ-2022? Годный вариант для сборной России
Несколько источников сообщают о том, что кандидатуру Курбана Бердыева РФС рассматривает в числе других на вакантное место главного тренера.
«О Бердыеве вспомнили, потому что никто больше эту сборную брать не хочет». Червиченко — о вероятном преемнике Черчесова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
Пока не чемпион России, но уже чемпион по товарищеским матчам. Как «Спартак» оформил второй подряд разгром
Красно-белые с крупным счетом переиграли «Рубин» (4:0) во втором туре Кубка Париматч Премьер.
ЦСКА поменял Никитина на Федорова. Есть подозрение, что из-за сборной
В хоккейном ЦСКА грянула сенсация, которую трудно было предположить. Новым главным тренером команды стал легендарный Сергей Федоров.
«В СМИ пишут много неправды». Тренер ЦСКА — о возможном трансфере Шведа из «Химок»
Многолетний ассистент главного тренера армейского баскетбольного клуба Антон Юдин прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном возвращении Алексея Шведа в стан красно-синих.
Уж август близится, а тренера все нет… Почему тянут с назначением преемника Черчесова
С момента вылета сборной России с Евро-2020 пошла уже четвертая неделя. И вот уже как шесть дней национальная команда живет без главного тренера.
Четыре итальянца и Роналду на передовой. Символическая сборная Евро-2020
Эксперты «Плеймейкера» выбрали 11 лучших футболистов завершившегося в воскресенье чемпионата Европы.
Российский футбол заживет по-швейцарски. Как РФС реформирует РПЛ
РФС не оставляет попыток реформировать структуру российского футбола. Рабочий вариант розыгрыша Российской Премьер-Лиги определен и уже разослан в клубы.
Жизни черных станут еще более важны? К чему приведет травля английских футболистов, не забивших пенальти в финале Евро-2020
В Англии заполыхал расистский скандал. Три игрока сборной — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получают тысячи оскорблений.
Светлана Журова: В финале Евро-2020 болела за Италию, у меня в Турине была такая же история — точь-в-точь
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова смотрела финал чемпионата Европы по футболу Италия - Англия (1:1, пенальти 3:2) и поделилась впечатлениями с «Плеймейкером».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика