Александр Дюков: Идеальная система - когда лимита на легионеров нет

Глава РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

– Я противник лимита на легионеров. Мы лимит донастроили, и эта система более эффективна, чем предыдущая. Но любой лимит, как мы его не будем настраивать, изначально имеет недостатки, он ущербный. Идеальная система - когда лимита нет. Лимит действительно обсуждается с правительством, но сейчас давать комментарии преждевременно, – передает слова Дюкова «РИА Новости».

Напомним, что РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов – не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Министерству спорта России поставлена задача предоставить мнения и позиции лиг и федераций по вопросам лимита на легионеров и потолка зарплат в российских спортивных лигах: «Поставлена задача Минспорту в конкретные сроки предоставить мнения и позиции лиг и федераций. Мы все внимательно проанализируем и на основании данных, которые предоставит Минспорт, будем предлагать решения».

Добавим, что новый сезон стартует 17 июля матчем за Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Локомотив».