Экс-футболист ЦСКА Пономарев раскритиковал отказ игроков клуба от вакцинации против коронавируса

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на сообщение, что футболисты клуба отказались прививаться от коронавируса.

«Я за Дюкова! Согласен с ним полностью! Это безобразие! Откуда берется эта ерундовина? Ну сказали привиться — сделайте это. В чем проблема-то? Я не знаю, кто этим всем заведует. Но точно не Гинер. Он бы не стал этим всем заниматься. Зачем рисковать своей собственной жизнью?», — цитирует »Спорт-Экспресс» экс-футболиста сборной СССР.

Добавим, что позднее в ЦСКА сообщили, что у 85 процентов игроков высокий уровень антител, что по-мнению клуба является на данный момент медицинским отводом.