Сака сделал заявление о расистских оскорблениях в соцсетях после незабитого пенальти в финале Евро

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака прокомментировал свой нереализованный пенальти в финале чемпионата Европы против Италии (1:1, пенальти — 2:3) и отреагировал на негатив в социальных сетях.

«Нет слов, чтобы передать, как я был разочарован результатом и своим пенальти. Я действительно верил, что мы выиграем этот финал для вас. Мне жаль, что мы не смогли привезти кубок в Англию в этом году, но я обещаю, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы это поколение знало, что значит побеждать. Я не хочу, чтобы хоть один ребёнок или взрослый получал такие ненавистные и оскорбительные сообщения, которые я получил на этой неделе. Их также получали Маркус и Джейдон. Я сразу понял, какую ненависть получу, и печальная реальность в том, что мощные социальные платформы не делают достаточно, чтобы остановить эти сообщения. Расизму или ненависти любого рода нет места в футболе или в любой сфере общества. Проявляя доброту друг к другу, мы победим. Любовь всегда побеждает», — написал футболист на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что в послематчевой серии пенальти англичане не смогли реализовать три удара: Маркус Рашфорд угодил в штангу, удар Джейдона Санчо и Букайо Саки отразил вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма.