Орлов считает, что «Зенит» не отпустит Семака в сборную России

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможное назначение главного тренера «Зенита» Сергея Семака на аналогичную должность в сборной России.

«Кандидатура Семака? Зачем ему ломать карьеру? Он работает в клубе, а Бердыев сейчас без работы. У него хороший бэкграунд. А Семака клуб не отпустит, он же на контракте. Это уже серьезная история. Так же если бы Слуцкого позвали, он бы не согласился. Но он уже был тренером сборной, а Семак — свежий вариант. У него всё впереди, он всего работает четыре сезона. У него мало опыта, пусть нарабатывает его в «Зените», — сказал журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, что 8 июля РФС расторг контракт с наставником сборной Станиславом Черчесовым. Национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. Сборная России заняла последнее место в группе B, набрав три очка.

Под руководством Семака «Зенита» трижды становился чемпионом России.