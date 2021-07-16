Черчесов назвал Дзюбу лучшим игроком прошедшего чемпионата РПЛ

Меле показал Миранчуку, что такое прогресс. Топ-10 футболистов, поднявших свои акции на Евро-2020

Завершившийся недавно чемпионат Европы стал трамплином для многих футболистов, которые этим летом пойдут на повышение в топ-клубы. Пока Transfermarkt не обновил трансферные стоимости, «Плеймейкер» самостоятельно попробовал определить десятку наиболее поднявшихся в цене.