Черчесов назвал Дзюбу лучшим игроком прошедшего чемпионата РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал Артема Дзюбу лучшим игроком прошедшего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на Sport24.ru.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил символическую команду по итогам сезона 2020/21, лучшим игроком которой стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
В прошлом сезоне Дзюба провел за «Зенит» 27 матчей, забил 20 мячей и сделал 6 передач. Его напарник Азмун провел 24 матча, забил 19 мячей и отдал 2 результативные передачи.
источник: МК-Спорт