Сергей Игнашевич: Манчини использовал на Евро те же принципы, что и в «Зените»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, почему главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини не удалось наладить игру в «Зените».

Ранее сборная Италии во главе с 56-летним специалистом завоевала золотые медали чемпионата Европы.

«Под руководством Манчини «Зенит» играл на чемпионате Европы по тем же принципам, что и сборная Италии. Было видно все: начало атаки, переход в защиту и позиционную игру. Но в Санкт-Петербурге его схема барахлила», - сказал Игнашевич в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Манчини проработал в «Зените» один сезон-2017/18 и занял с командой пятое место в чемпионате России.