Финал Лиги Чемпионов 2020/21 состоится в Санкт-Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил в Твиттере, что финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоится в Санкт-Петербурге.

Стамбул примет решающий матч в 2023 году, Лондон - в 2024 году, а Мюнхен - в 2025 году.

Нынешний победитель турнира - лондонский «Челси», который в решающем матче обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В Санкт-Петербурге прошли матчи Кубка Конфедераций, Чемпионата мира и Евро. Город на Неве впервые примет решающую игру главного клубного турнира Старого Света. В 2008 году финал проходил в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед», несмотря на промах Криштиану Роналду, обыграл «Челси» по пенальти.

Самый титулованный клуб в Лиге чемпионов - «Реал Мадрид», выигрывавший трофей 13 раз.