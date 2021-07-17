Слуцкий сообщил, что команду может покинуть еще один футболист

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход защитника Карла Старфельта и намекнул на возможный крупный трансфер другого игрока.

«Потеря Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, но на такую ситуацию можно закладываться всегда.

Не исключено, что кто-то ещё нас покинет этим летом. Это нормально. Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер», - цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

Сообщалось, что «Селтик» и «Рубин» договорились о трансфере Карла за € 5 млн, переговоры завершены. Условия контракта со Старфельтом также уже согласованы. В ближайшее время о переходе должны объявить официально.