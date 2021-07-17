«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче Суперкубка-2021

Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч прошел в Калининграде на одноименном стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

«Зенит» открыл счет на 25-й минуте. Далер Кузяев забил гол в составе сине-бело-голубой команды. Полузащитник перехватил боковой пас Крыховяка, после чего вытащил мяч в радиус штрафной площади, откуда мастерски пробил в угол ворот. На 57-й минуте «Зенит» удвоил преимущество в счете. Гол забил Сердар Азмун, реализовав момент один на один с Маринато Гилерме в роли гроссмейстера. На 83-й минуте «Зенит» довел дело до крупного поражения, забив третий мяч. Гол забил Александр Ерохин. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Зенита».

«Зенит» во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка.