Александр Мостовой: Я бы не сказал, что счет по игре

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок России-2021 от «Зенита» (0:3).

«О качестве футбола говорить не стоит, потому что здесь необходимо говорить о состоянии игроков «Локомотива». Я бы не сказал, что счет отражает то, что мы видели на поле. В первую очередь, игроки «Локо» должны винить себя, потому что все мячи привезли себе. По игре нельзя сказать, что они наиграли на 0:3. В первом тайме «Локомотив» ничем не уступал. Да, скорости были низкие, «Локомотив» уступал по легкости, резкости и подвижности. Из-за этого были допущены ошибки. Конечно, такого поражения никто не ожидал. Подопечные Николича наиграли на гол и не должны были привозить себе мячи», - передает слова Мостового «Чемпионат».

«Зенит» во второй раз подряд выиграл «Суперкубок».