ЦСКА понизил цену на Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич еще может переехать в Милан. Московский клуб готов снизить финансовые требования в переговорах по 23-летнему хорвату, сообщает TMW.

Изначально ЦСКА намеревался выручить Влашича 35 миллионов евро, а теперь армейцы готовы отпустить Николу чуть меньше 30 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА готов отдать футболиста в аренду «Милану» с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича 25 млн евро, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов. Итальянский клуб планирует предложить оформить передачу Влашича на условиях аренды с обязательной возможностью покупки по вышеупомянутой цене, если «россонери» повторно выйдут в Лигу чемпионов в конце следующего сезона.