Тренер «Крыльев» - о Пиняеве: Любой специалист хотел бы поработать с таким неординарным игроком

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о перспективах в команде 16-летнего бывшего полузащитника «Чертанова» Сергея Пиняева.

«Пиняев тренируется с нами, действительно хорошо себя показывает. Необходимо терпение в таких ситуациях. У нас есть опыт, который мы можем передать таким игрокам. Любому тренеру хотелось бы поработать с такими неординарными футболистами. Таких, как он, десяток не может быть.

У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим игроком. Он нестандартен, очень быстро думает, принимает решения. Умеет подлезть под игрока, на скорости очень легко и быстро выходит на удар, бьет с обеих ног. Не хочу, чтобы его захваливали, чтобы вокруг него был большой ажиотаж. Сергей умный парень и правильно понимает свою ситуацию. Ему надо сейчас сконцентрироваться только на футболе», - приводит слова Осинькина RT, ссылаясь на Metaratings.ru.

Напомним, Пиняев находился в клубной системе «Чертаново» с зимы 2015 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах ФНЛ, забил два гола и отдал пять результативных передач, а его команда заняла 21-е место и вылетела в ПФЛ.