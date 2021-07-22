Кудряшов продлил соглашение с «Антальяспором»

Российский защитник Федор Кудряшов подписал новый контракт с турецким «Антальяспором», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт подписан по схеме «один плюс один»: договор рассчитан на год, есть возможность приоритетной пролонгации еще на год.

«Федор принимал участие в чемпионате Европы со сборной России после того, как истек срок его контракта с нами. После напряженного сезона мы снова сели за стол переговоров с нашим игроком и договорились о продолжении нашего сотрудничества», - сказал Сезгин Озер, член правления «Антальяспора».

Кудряшов играет в «Антальяспоре» с января 2020 года. 1 июля 2021 года Федор стал свободным агентом по истечении срока его контракта с турецким клубом. Ранее в России защитник защищал цвета «Сочи», «Рубина», «Терека», «Ростова», «Спартака», «Краснодара», «Томи и «Химок».