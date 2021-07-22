«Локомотив» до сих пор не может дать однозначной информации по поводу допуска зрителей

Московский «Локомотив» сообщил, что до сих пор не получил указаний от Роспотребнадзора о допустимой заполняемости стадиона в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Уважаемые болельщики« Локомотива», мы понимаем, что до первого матча команды в новом сезоне остается совсем немного времени, но на данный момент у клуба нет однозначной информации о правилах допуска зрителей на стадион.

Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, менее чем за два дня до игры, мы не можем предоставить вам правильную информацию о переходе на стадион на матч с «Арсеналом».

Клуб рассчитывает получить окончательные разъяснения от контролирующих органов в пятницу», - написали в Twitter пресс-служба «Локомотива».