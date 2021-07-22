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22 июля 23:34
автор: Александр Бойченко

Руй Витория подвел итоги сборов «Спартака»

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Руй Витория разместил в своем Instagram видео, в котором рассказал о первых неделях работы главным тренером «Спартака».

«Здравствуйте. Хочу поделиться с вами первыми впечатлениями от начавшегося нового приключения, хочу передать вам свои ощущения. Сейчас мы работаем здесь уже пятую неделю. Чемпионат начнется буквально в следующие выходные.

Я испытываю чувство глубокого удовлетворения, потому что период адаптации был фантастическим. Сначала мне было интересно, каково будет на новом месте, но спустя чуть больше месяца я могу сказать, что все идет хорошо.

Сам город заслуживает особого внимания. Тот, кто хоть раз был здесь, никогда его больше не забудет. Клуб отличается прекрасной организацией, всеми условиями для профессиональной деятельности, отличными футболистами, которые с энтузиазмом принимают и воплощают в жизнь наши идеи. Конечно, все эти ощущения личные, но тем не менее они мне очень нравятся. Это новое приключение стало для нас приятным сюрпризом.

Вот-вот начнется борьба за лидерство в чемпионате. Одно дело - играть товарищеские матчи, совсем другое - играть в чемпионате, где идет борьба за очки. Тем не менее мы готовы, настроены решительно. Я доволен всем: командой, городом и тем, что у меня есть возможность принять участие в этом чемпионате», - сказала Витория.

источник: Instagram
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