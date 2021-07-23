Официально: Кордоба стал игроком «Краснодара»

Нападающий «Герты» Джон Кордоба продолжит карьеру в чемпионате России.
Как сообщает официальный сайт «Краснодара», клуб подписал контракт с 28-летним колумбийцем. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 15 миллионов евро.
Ранее форвард выступал за испанские «Эспаньол», «Гранаду», а также за немецкие «Майнц» и «Кёльн».
В минувшем сезоне Кордоба провел 21 матч, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Добавим, что 25 июля «Краснодар» сыграет в Екатеринбурге с «Уралом» в рамках первого тура нового сезона.