«ПСЖ» продлил контракт с Почеттино

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с главным тренером Маурисио Почеттино.

Как сообщает официальный сайт парижан, соглашение с 49-летним аргентинским специалистом теперь рассчитано до лета 2023 года. Также продлены соглашения и с помощниками Почеттино. Специалист возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, подписав контракт до 30 июня 2022-го.

Paris Saint-Germain is delighted to announce Mauricio Pochettino and his staff are now contracted to the club from the capital until 30 June 2023. ✍️🔴🔵 https://t.co/daOhYRpEh9