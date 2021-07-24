Зарема Салихова - после поражения «Спартака»: Руй понял, что РПЛ — не совсем Саудовская Аравия

Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на поражение красно-белых в гостевом матче первого тура против «Рубина» (0:1).

«При Тедди Ларссон был топ. Что сейчас не так — к тренеру. У Руя ставка на Мелкадзе, Мирзова и Бакаева, ну ок-ок. Мозес, Промес или Ларссон, хоть кто-нибудь из них в любом состоянии вытаскивал матч. После их практически одновременной замены я ждала от Соболева. Но это первый матч. Кто посчитал, сколько было ударов во втором тайме? Один положительный момент — Руй понял, что РПЛ — не совсем Саудовская Аравия», — написала Зарема Салихова в своем телеграм-канале.

Добавим, что 30 июля во втором туре «Спартак» встретится в Самаре с «Крыльями Советов».