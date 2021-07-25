«Крылья Советов» - «Ахмат». Стартовые составы команд на матч первого тура

Российская премьер-лига на своем официальном сайте объявила составы самарских «Крыльев Советов» и грозненского «Ахмата» на игру первого тура чемпионата России-2021/2022.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Липовой, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
«Ахмат»: Гудиев, Лысцов, Быстров, Нижич, Богосавац, Коновалов, Уткин, Карапузов, Швец, Харин, Конате.
Добавим, что «Крылья Советов» вернулись в РПЛ после годичного пребывания в Футбольной национальной лиге.
источник: РПЛ